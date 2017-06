Erben klagten gegen zu wenige tote Nonnen in Inszenierung

Das oberste französische Gericht hat ein Urteil gegen eine Inszenierung der Oper „Dialogues des Carmelites“ an der Bayerischen Staatsoper gekippt.

Die Erben des Komponisten Francis Poulenc (1899-1963) und des Librettisten hatten 2012 gegen die Inszenierung von Regisseur Dimitri Tschernjakow geklagt, dem sie eine Entstellung der Schlussszene vorwarfen. In dieser waren zu wenige Nonnen gestorben.

In erster Instanz war die Klage abgewiesen worden, ein Berufungsgericht sah dann aber die Urheberrechte verletzt. Diese Entscheidung wurde nach Angaben der Pariser Anwältin der Staatsoper nun aufgehoben.

Nur die Hauptfigur stirbt

Der Russe Tschernjakow hatte die 1957 uraufgeführte Oper im März 2010 für die Münchner Staatsoper als religiöses Psychodrama neu in Szene gesetzt. Das wohl bekannteste Werk Poulencs handelt von 16 Karmeliterinnen, die während der Französischen Revolution hingerichtet werden.

Bei Tschernjakow stirbt dagegen nur die Hauptfigur Blanche de la Force. Im Laufe der Geschichte planen die Nonnen zwar ihren kollektiven Selbstmord. Doch Blanche rettet ihre Mitschwestern, bevor sie sich selbst in die Luft sprengt.

DVD und weitere Aufführung

„Die Kernaussage des Werkes wurde respektiert, weil die Nonnen dazu bereit waren zu sterben, selbst wenn sie schließlich gerettet wurden“, sagte die Rechtsanwältin Judith Adam-Caumeil. Ihre Kanzlei sprach in einer Mitteilung von einer Grundsatzentscheidung zur Künstlerfreiheit.

Der Fall könnte vor einem Berufungsgericht neu verhandelt werden, falls ein Beteiligter das verlangt. Die Staatsoper kündigte an, dass nun eine DVD der Inszenierung wieder erhältlich sein werde. Sie will die Inszenierung in der Saison 2020/21 unverändert wieder aufführen.