Die Lager sind voll

Die Ölpreise sind am Freitag zwar leicht nach oben gegangen, doch die Anleger haben sich zum Wochenabschluss aus Furcht vor einem weiteren Absturz nicht aus der Defensive getraut. Nach einer wochenlangen Talfahrt rutschte der Preis Mitte vergangener Woche unter die 45-Dollar-Marke - trotz Förderbremse der OPEC. So niedrig war er zuletzt im November. Die wachsende US-Frackingindustrie sorgt für ein Überangebot - und lässt Anleger an der Macht der OPEC zweifeln.

Lesen Sie mehr …