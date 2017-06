Londoner Hochhausbrand durch Kühlschrank verursacht

Der katastrophale Brand in einem Londoner Hochhaus mit mindestens 79 Todesopfern ist auf einen defekten Kühlschrank zurückzuführen. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard heute vor Reportern.

Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Die Gebäudeverkleidung und die Isolierung haben Sicherheitstests nicht bestanden. Daher erwägen die Ermittler laut Polizei nunmehr unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt waren.

Die offizielle Untersuchung der Brandursache bestätigte damit nun Vermutungen, die schon seit dem Brand in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche in den britischen Medien kursierten.

Berichten zufolge hatte die brennbare Gebäudeverkleidung erheblich zur schnellen Ausbreitung des Feuers in dem 24 Stockwerke hohen Londoner Sozialbau beigetragen. Das Hochhaus war erst vor Kurzem renoviert worden.