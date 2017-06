Vater mit Axt erschlagen: Einweisung in Anstalt

In St. Pölten ist heute ein 21-jähriger Mann vor Gericht gestanden, der in Oberwölbling (Niederösterreich) seinen Vater mit einer Axt erschlagen hat. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

