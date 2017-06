Breite Front gegen Pflegeregress

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) pocht auf die Erbschaftssteuer zur mittelfristigen Sicherstellung des Pflegesystems. Damit solle unter anderem die von vielen Seiten geforderte Abschaffung des Pflegeregresses kompensiert werden, sagte Stöger am Freitag bei einem in Wien einberufenen Pflegegipfel mit den zuständigen Landesräten. Beraten wurde auch über die unlängst aufgedeckten Pflegemissstände. Der Vorwurf der Volksanwaltschaft, man habe in diesem Zusammenhang bei der Erstellung des Berichts Druck von den Ländern bekommen, wurde unterdessen zurückgewiesen.

