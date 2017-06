Weitere Opfer befürchtet

Der verheerende Brand im Londoner Grenfell Tower ist nach Angaben der Polizei durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Freitag die These, die schon kurz nach dem Brand in einigen Medien kursiert war. Bei dem nächtlichen Brand in dem Hochhaus im Westen Londons waren vor mehr als einer Woche mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei befürchtet weitere Opfer, da sich möglicherweise weiter Menschen nicht registriert in dem 24-stöckigen Gebäude aufhielten.

