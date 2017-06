Größte US-Banken bestanden Belastungstest

Die 34 größten US-Banken haben die erste Stufe des heurigen Belastungstests der Notenbank Fed bestanden. Selbst unter der Annahme einer extremen Rezession und eines sprunghaften Anstiegs der Arbeitslosenquote hätten sie noch genügend Kapital, um die Vorgaben der Aufseher zu erfüllen, teilte die Fed gestern mit.

Zwar würden bei den Instituten - darunter Branchengrößen wie JPMorgan Chase oder Bank of America - im schlimmsten Fall Kredite von insgesamt 383 Mrd. Dollar (343 Mrd. Euro) ausfallen. Sie würden aber dennoch über deutlich mehr Kapital verfügen als vorgeschrieben. Die Quote habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert. Damit könnten die Banken selbst in schweren Zeiten weiter Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben, sagte Fed-Führungsmitglied Jerome Powell.

Konsequenz aus Finanzkrise

Die Fed führte die Stresstests als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 ein, um die Krisenfestigkeit der Branche regelmäßig zu überprüfen. Im Extremszenario der Fed-Experten würde sich die Arbeitslosigkeit auf zehn Prozent mehr als verdoppeln.