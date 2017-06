Kurz und Kern streiten weiter über Mittelmeer-Route

Der Streit zwischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) über eine „Schließung“ der Mittelmeer-Route geht weiter.

Kurz bekräftigte seine Forderung heute nach einem Arbeitsgespräch mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in Graz. Kern hatte zuvor vom EU-Gipfel aus diese als nicht ernstzunehmend qualifiziert.

"Keine ernstzunehmende Politik

„Der Vorschlag schwebt hier gar nicht im Raum, aber er schwebt in Österreich im Raum“, sagte Kern in Brüssel. „Nur einen solchen Vorschlag zu machen, wo wir in Europa Bündnispartner brauchen, europäische Lösungen brauchen und den wir dann eigentlich nur für die österreichischen Medien und die österreichischen Konsumenten diskutieren - das ist keine ernstzunehmende Politik.“

Kurz verwies in Graz auf den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei. „Mit einem entsprechenden Angebot ist das auch mit Tunesien oder Ägypten möglich“, so Kurz. Nur eine Ankündigung gestrichener Gelder werde im Übrigen in afrikanischen Staaten eine Politikänderung bewirken. Kurz selbst hatte früher den Pakt mit der Türkei als Plan B bezeichnet, denn Europa müsse eigenständig seine Grenze schützen. Wer sich nur auf den Flüchtlingsdeal (mit der Türkei) verlasse, werde bald selbst verlassen sein.