Warum Wim Wenders eine Oper inszeniert

Filmregisseur Wim Wenders erfindet sich selbst einmal mehr neu und inszeniert eine Oper: Wie berichtet, feiert „Les Pecheurs de Perles“ („Die Perlenfischer“) von George Bizet morgen in der Berliner Staatsoper im Schiller Theater Premiere. Die musikalische Leitung übernimmt Daniel Barenboim.

Donata Wenders

Als Solisten sind Olga Peretyatko-Mariotti als Leila, Francesco Demuro als Nadir, Gyula Orendt als Zurga und Wolfgang Schöne als Nourabad zu erleben. Wenders zu seiner Motivation, eine Oper zu machen: „Ich wollte mich für meine erste Operninszenierung an etwas machen, was nicht schon oft zu sehen war. Daniel Barenboim war so großzügig, mir meinen Wunsch zu gestatten, dass das die ‚Perlenfischer‘ sein können.“

Lust auf Neuentdeckungen

„Buena Vista Social Club“, „Der Himmel über Berlin“, „Paris, Texas“ - Wenders zählt zu den größten lebenden deutschen Regisseuren. Bereits dreimal, zuletzt für seinen Dokumentarfilm „Das Salz der Erde“, war er für einen Oscar nominiert.

Buhlen um eine Frau

Den Mittelpunkt der Oper bilden die Freunde Nadir und Zurga, deren Freundschaft aufgrund der gemeinsamen Liebe zur jungen Priesterin Leila auf dem Spiel steht.

1863 uraufgeführt, fristet Bizets Oper ein Schattendasein neben dem weit erfolgreicheren Werk „Carmen“ des Komponisten. Zu Unrecht, findet Wenders. Schließlich sei es „eine unglaublich schöne Musik, die der 25-jährige Bizet da für seine erste Oper geschrieben hat“, die wegen ihrer „vermeintlich exotischen Geschichte“ oft übersehen werde.

Rollendebüt für Wiener Publikumsliebling

Peretyatko-Mariotti, an der Wiener Staatsoper im Herbst als Violetta Valery in „La Traviata“ zu erleben, gibt als Leila ihr Rollendebüt an der Staatsoper Berlin und erfüllt sich damit einen lange gehegten Wunsch: „Gerade die Verbindung von lyrischem Gesang und Koloratur macht die Rolle für mich musikalisch so reizvoll. Und im darstellerischen Bereich ist die Zusammenarbeit mit Wim Wenders sehr interessant, der uns Sängern neue Sichtweisen und Perspektiven eröffnet. Ich freue mich schon auf die Premiere.“