Gerichtsurteil als Grund für Wahlausschluss

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny darf nicht zur Präsidentschaftswahl 2018 antreten. Die russische Wahlkommission entzog dem Kreml-Kritiker am Freitag das passive Wahlrecht. Als Grund wurde seine Verurteilung in einem Veruntreuungsprozess genannt. Nawalny selbst sah in dem Strafverfahren nur ein Ziel: ihn davon abzuhalten, anzutreten und so den einzig ernstzunehmenden Gegner von Präsident Wladimir Putin politisch auszuschalten.

