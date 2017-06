Quick-Funktion auf Bankkarten wird Ende Juli eingestellt

Ende Juli kommt das Ende der elektronischen Geldbörse, mit der man kleine Beträge ohne PIN-Code bezahlen kann. Das Bezahlsystem Quick wird nach über 20 Jahren eingestellt. Das kontaktlose Zahlen mit NFC-Technologie soll seinen Platz einnehmen.

Restguthaben können Kunden aber noch länger via Bankomatkarte auf das eigene Konto zurücküberweisen, heißt es vom Betreiber. Der Bankomat feiert dieser Tage übrigens ein rundes Jubiläum: Am 27. Juni 1967 nahm die Barclays Bank in London das erste Modell in Betrieb.