Mehr als 40 Tote nach Anschlägen in Pakistan

Kurz vor dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan ist Pakistan von mehreren blutigen Anschlägen erschüttert worden. In Parachinar im Nordwesten Pakistans detonierten zwei Sprengsätze. In der Großstadt Quetta explodierte eine Bombe. Insgesamt starben dabei mindestens 42 Menschen.

Parachinar an der Grenze zu Afghanistan ist die Hauptstadt des halbautonomen Stammesgebietes Kurram, in dem es immer wieder gewaltsame Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten gibt. Der Doppelanschlag ereignete sich in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Gebiet.

Taliban und IS aktiv

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Doppelanschlag. Pakistans Premierminister Nawaz Sharif verurteilte die Bluttat scharf. Kein Muslime könne sich jemals vorstellen, eine solch „abscheuliche“ Tat zu begehen, so der Regierungschef.

Die Detonation in Quetta ereignete sich vor dem Büro des örtlichen Polizeichefs und galt offenbar einem Polizeifahrzeug. Zu dem Anschlag bekannten sich sowohl die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als auch ein Ableger der pakistanischen Taliban.

Kampf gegen Aufständische

Quetta ist die Hauptstadt der Unruheprovinz Balutschistan, eine Hochburg islamistischer Aufständischer. In der rohstoffreichen Region kämpft die pakistanische Regierung seit 2004 gegen islamistische und nationalistische Aufständische. Die Bewohner der im Südwesten des Landes gelegenen Provinz fühlen sich bei der Verteilung der Einnahmen aus den Gas- und Erzvorkommen benachteiligt.´