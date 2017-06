Witz über Attentat auf Trump: Johnny Depp zeigte Reue

Hollywood-Star Johnny Depp hat sich für einen Witz über ein Attentat auf US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Seine Bemerkungen seien „nicht so herübergekommen, wie ich das wollte“, bedauerte Depp heute in einer vom Promimagazin „People“ veröffentlichten Erklärung. Er entschuldige sich für „den schlechten Witz, den ich gestern Abend mit schlechtem Geschmack über Präsident Trump gemacht habe“. Depp hatte vor einer johlenden Menge beim Glastonbury-Kulturfestival in England gesagt: „Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Präsidenten umgebracht hat? (...) Es ist eine Weile her, und vielleicht ist es an der Zeit.“

APA/AP/Invision/Grant Pollard

Depp spielte damit auf die Ermordung von Abraham Lincoln an. Der US-Präsident war 1865 in einem Theater in Washington von dem Schauspieler John Wilkes Booth erschossen worden. Zum Abschluss seines Witzes sagte der 54-Jährige vor den rund 1.500 Zuschauern: „Ich will klarstellen, ich bin kein Schauspieler. Ich lüge, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.“

Trump: „Sad“

In seiner späteren Entschuldigung betonte der Hollywood-Star, er habe „nichts Böses“ im Sinn gehabt. Vielmehr habe er nur versucht, lustig zu sein. Seine Absicht sei es nicht gewesen, „irgendjemandem zu schaden“.

Auch Trump selbst hatte zuvor auf den Witz reagiert. Er verurteile jede Form von Gewalt und sei traurig („sad“), dass andere wie Depp diesem Beispiel nicht folgten, hieß es aus dem Weißen Haus. Trump hoffe, dass einige Kollegen von Depp sich gegen diese Art von Rhetorik genauso vehement aussprechen, wie wenn sie gegen einen Demokraten gerichtet wäre.