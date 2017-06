Erdrutsch in China - mehr als 100 Verschüttete

Bei einem massiven Erdrutsch in China sind nach ersten Angaben möglicherweise mehr als 100 Menschen verschüttet worden. Das berichten das Parteiorgan „Volkszeitung“ und das Staatsfernsehen. Das Unglück ereignete sich in der Region Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

Die Rettungsarbeiten sind angelaufen, Dutzende von Helfern sind im Einsatz. Der Erdrutsch sei durch heftige Regenfälle ausgelöst worden, so die „Volkszeitung“. Auf Bildern von der Unglücksstelle ist zu sehen, wie Rettungstrupps in den Geröllmassen nach Vermissten suchen.

Schon seit Wochen gehen in China heftige sommerliche Regenfälle nieder, die jedes Jahr schwere Überschwemmungen und häufig auch Erdrutsche auslösen.