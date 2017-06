Gasleitungen unzureichend isoliert

Nach dem verheerenden Brand in einem Hochhaus in London mit zumindest 79 Toten vergangene Woche zieht die Stadtregierung nun Konsequenzen: Rund 800 Wohnungen in fünf Gebäuden werden geräumt. Das Feuer im Greenfell Tower war, wie am Freitag bekanntwurde, durch einen defekten Kühlschrank ausgebrochen und hatte anschließend auf eine Verkleidung übergegriffen. In den nun von den Räumungen betroffenen fünf Hochhäusern finden sich dieselben Materialien. Außerdem sollen Gasleitungen unzureichend isoliert sein.

