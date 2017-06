Handball-EM: Hammerlos für Österreichs Herren

Österreichs Herren sind bei der Handball-Europameisterschaft im Jänner 2018 in Kroatien in eine Hammergruppe gelost worden. Die ÖHB-Auswahl trifft in Porec auf Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Norwegen und Weißrussland. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Zagreb. Teamchef Patrekur Johannesson war über das Los dennoch alles andere als unglücklich.

