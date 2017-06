Weitere Häuser gefährdet

Mehr als eine Woche nach dem Brand eines Hochhauses in London, bei dem mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen sind, wurde am Freitag damit begonnen, weitere Hochhäuser zu evakuieren. Über 650 Wohnungen waren von der Räumung wegen erhöhter Brandgefahr betroffen, doch 83 Menschen wehrten sich gegen die Unterbringung in Ausweichquartieren. Viele Bewohner reagierten verärgert auf die kurzfristig angekündigte Evakuierung. Am Samstag gab die Regierung bekannt, dass weitere Hochhäuser von Sicherheitsmängeln betroffen sein könnten.

