2.000 demonstrierten in Graz gegen Murkraftwerk

In der Grazer Innenstadt haben gestern etwa 2.000 Menschen an einer Demonstration gegen den Bau des Murkraftwerks in Graz-Puntigam und den dazugehörigen Speicherkanal demonstriert. In wenigen Tagen stimmt der Grazer Gemeinderat über die Finanzierung des Kanals ab.

