Betrunkener Autolenker beschädigte Polizeiautos

In Bruck an der Mur (Steiermark) hat ein alkoholisierter Autolenker in der Nacht auf heute insgesamt fünf in der Polizeikaserne abgestellte Autos beschädigt. Ein Polizist bemerkte den Vorfall.

