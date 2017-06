Rugby: „All Blacks“ halten „Lions“ in Schach

Der erste Showdown zwischen Neuseeland und den „British and Irish Lions“ heute in Auckland hat mit einem Triumph der Hausherren geendet. Die „All Blacks“ setzten sich im ersten von drei Duellen im Eden Park gegen das gemeinsame Team aus England, Schottland, Wales und Irland durch und setzte damit seine Siegesserie in Auckland fort. Die Gäste lieferten dem Weltmeister zwar ein Duell auf Augenhöhe, brachten sich mit Fehlern jedoch um die Früchte ihrer Arbeit.

