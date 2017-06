Eishockey: Schweizer schreibt in NHL-Draft Geschichte

Nico Hischier hat beim traditionellen Draft der National Hockey League (NHL) in Chicago in der Nacht ein Stück Sportgeschichte geschrieben. Der 18-jährige Center wurde von den New Jersey Devils als erster der Talente ausgewählt und ist damit die erste Schweizer Nummer eins in der Historie des Drafts.

