Motorrad: Zarco sorgt in Assen für Premiere

Das Qualifying für den Grand Prix der Niederlande in Assen hat in der MotoGP mit einer Premiere geendet. Johann Zarco, zweifacher Moto2-Weltmeister, schaffte es im achten Anlauf in der Königsklasse erstmals auf die Poleposition. Der Franzose setzte sich heute in einem spannenden Schlagabtausch hauchdünn vor Weltmeister Marc Marquez durch. WM-Spitzenreiter Maverick Vinales muss das Rennen hingegen von weit hinten in Angriff nehmen.

