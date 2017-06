Regierung: Anschlag auf Kirche in Ägypten vereitelt

Die ägyptischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen neuen Selbstmordanschlag auf Christen vereitelt. In Alexandria seien sechs Verdächtige festgenommen worden, die einen Anschlag auf eine Kirche in der Hafenstadt geplant hätten, darunter zwei potenzielle Selbstmordattentäter, teilte das ägyptische Innenministerium heute mit. Einer der beiden sollte sich demnach im Inneren der Kirche in die Luft sprengen, der andere beim Eintreffen der Polizei.

Die christliche Minderheit ist in Ägypten immer wieder Opfer von Gewalt. Zuletzt wurden im April bei zwei Anschlägen auf koptische Kirchen in Alexandria sowie in Tanta nördlich von Kairo insgesamt 45 Menschen getötet. Im Dezember tötete ein Selbstmordattentäter in einer Kirche in Kairo 29 Menschen. Zu den Anschlägen bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.