Entwarnung nicht in Sicht

Nach dem verheerenden Erdrutsch durch Regenfälle in der chinesischen Provinz Sichuan suchen die Helfer weiter nach Verschütteten. Die Menschen versuchen mit Bulldozern, Seilen, aber auch mit bloßen Händen die riesigen Felsbrocken wegzutragen. Bisher mit wenig Erfolg. Mehr als 100 Menschen galten am Samstag noch als vermisst, die Zahl der Todesopfer stieg an. Entwarnung ist nicht in Sicht: Der Wetterdienst sagte für Sichuan und die Nachbarprovinzen weitere schwere Niederschläge voraus.

