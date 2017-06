Formel 1: Hamilton rast in Baku auf Pole

Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz aus in den heutigen (15.00 Uhr live in ORF eins) Grand Prix von Aserbaidschan. Der englische Mercedes-Pilot sicherte sich gestern im Qualifying in überlegener Manier zum 66. Mal in seiner Karriere die Poleposition.

Nur sein Teamkollege Valtteri Bottas konnte mit Hamilton auf dem selektiven Stadtkurs mithalten. Eine Niederlage gab es für WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari.

