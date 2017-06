Wim Wenders bei Debüt als Opernregisseur gefeiert

Fachwechsel mit 71 Jahren: Für sein Debüt als Opernregisseur ist Wim Wenders gestern in Berlin lautstark gefeiert worden. Zum Abschluss seiner Inszenierung von Georges Bizets Oper „Die Perlenfischer“ erhielt der Filmemacher („Paris, Texas“) viel Beifall in der Staatsoper im Schiller Theater. Wenders zeigte sich auf der Bühne zusammen mit Dirigent Daniel Barenboim (74), der den Regisseur an die Staatsoper eingeladen hatte.

Wenders hatte sich das 1863 uraufgeführte und selten gespielte Werk ausgesucht, nachdem er in jungen Jahren in einem Cafe in San Francisco eine Arie aus der Oper aus einer Jukebox gehört hatte.

Besonders gefeiert wurde die russische Sopranistin Olga Peretyatko-Mariotti in der Partie der männerbetörenden Leila, um die Nazir (Francesco Demuro) und Zurga (Gyula Orendt) streiten.