Confed-Cup: Bitteres Aus für Gastgeber Russland

Russland hat die Generalprobe für die Heim-WM in einem Jahr verpatzt. Die Gastgeber mussten sich im letzten Spiel in Gruppe A des Confederations Cups in Kasan Mexiko geschlagen geben und schieden damit zur großen Enttäuschung der Fans bereits in der Vorrunde aus.

Russland scheiterte gestern in einer temporeichen Partie an der eigenen Abschlussschwäche und an defensiven Mängeln, die von den Mexikanern eiskalt ausgenutzt wurden.

