Mann tötete Ehefrau in Kapfenberg

Mordalarm gestern Abend in Kapfenberg in der Steiermark. Ein 57-jähriger Mann soll seine 46-jährige Frau erwürgt haben. Der Mann alarmierte nach der Tat selbst die Polizei und gestand die Tat. Als Motiv gab er Eifersucht an.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at