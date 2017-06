America’s Cup: Team USA schreibt erstmals an

Die Dominanz des Emirates Teams New Zealand beim 35. America’s Cup ist gebrochen. Titelverteidiger Oracle Team USA konnte in der sechsten Wettfahrt den ersten Sieg einfahren. Während die ersten fünf Wettfahrten klar an die Neuseeländer gingen, entwickelte sich im sechsten Rennen das bisher knappste Duell vor Bermuda. Vor dem fünften Gate konnte Skipper Jimmy Spithill seinen Gegner Peter Burling „ausbremsen“ und gab die Führung nicht mehr her.

