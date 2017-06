So bunt wie die Politlandschaft

Auch heimische Spitzenpolitikerinnen und - politiker gönnen sich trotz des Wahlkampfs für den Urnengang am 15. Oktober im Sommer eine Auszeit. Während es Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache etwa ins Ausland zieht, bleiben ÖVP-Chef Sebastian Kurz und einige Minister lieber in heimischen Gefilden. Generell gilt: Die Urlaubsziele sind so bunt wie die politische Landschaft - und der eine oder andere Aktivurlaub der anderen Art ist auch dabei.

