Erdogan: Forderungen an Katar „unrechtmäßig“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Forderungskatalog von Saudi-Arabien und anderer arabischer Staaten zur Beendigung ihrer Blockade von Katar als unrechtmäßigen Eingriff in die Souveränität des Landes bezeichnet. Dieses Vorgehen sei gegen internationales Recht, da man die Eigenstaatlichkeit eines Landes nicht angreifen könne.

Den Umgang Katars mit den von seinen Nachbarn gestellten Bedingungen heiße er gut. Die Regierung in Doha nannte die 13 Forderungen unrealistisch. Sie würden aber geprüft, und das Außenministerium würde sich anschließend dazu äußern.

Gegen Schließung türkischer Militärbasis

Am Freitag waren die Bedingungen für eine Beendigung des Boykotts bekanntgeworden. So müsse die Regierung in Doha den Fernsehsender Al-Jazeera schließen und ihre Verbindungen zum Iran - dem Erzfeind Saudi-Arabiens - einschränken. Zudem soll die türkische Militärbasis geschlossen werden. Das lehnt Erdogan ab.

Die Türkei habe auch Saudi-Arabien angeboten, dort einen Stützpunkt aufzubauen, aber nie eine klare Antwort erhalten. Saudi-Arabien und eine Reihe anderer arabischer Staaten haben Katar isoliert. Sie werfen dem Land vor, Extremisten zu unterstützen. Das Golfemirat weist die Vorwürfe zurück.