Kremser Kunstmeile wandelt sich

Die Kunstmeile in Krems in Niederösterreich wird ein völlig neues Gesicht erhalten. Geprägt wird es durch den Bau der Landesgalerie Niederösterreich, die nächstes Jahres eröffnet wird. 35 Millionen Euro werden in das Kulturprojekt investiert.

