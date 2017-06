Frau entdeckte unbekannte Schlange in Wohnung

Für einen Schreck hat gestern eine orange-gelbe Schlange in Villach in Kärnten gesorgt: Eine Frau fand das Reptil in ihrer Wohnung. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine ungiftige Kornnatter.

