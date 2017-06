Donauinselfest: Vermisster war in Wohnung

Beim Wiener Donauinselfest ist es in der Nacht auf heute zu einem großen Blaulichteinsatz gekommen. Ein 25-jähriger Mann wurde nach einer Schwimmwette vermisst, Taucher suchten ihn - und fanden ihn nicht. Nun traf ihn die Polizei jedoch an seiner Wohnadresse an.

