Felipe zur grünen Bundessprecherin gewählt

Die Grünen haben heute ihre neue Doppelspitze gewählt. Bei einem außerordentlichen Bundeskongress in Linz wurde Ingrid Felipe mit 93,7 Prozent zur grünen Bundessprecherin gewählt.

Ulrike Lunacek sollte danach zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gekürt werden. Die beiden folgen der im Mai zurückgetretenen bisherigen Grünen-Chefin Eva Glawischnig nach. Vergeben werden auch die vorderen Plätze auf der Bundesliste für die Wahl.

Dank an Glawischnig

Grünen-Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik dankte eingangs der nicht anwesenden Glawischnig für deren Leistungen für das grüne Projekt. Die kommende Wahl bezeichnete Luschnik als „Richtungswahl“. Es gebe mit SPÖ, ÖVP und FPÖ drei mittelgroße Parteien, „die zunehmend rechte Politik machen“.

Die Grünen stünden glaubwürdig für eine andere Richtung und ein positives Zukunftsbild, sagte Luschnik vor 235 Delegierten bei der Eröffnung des 38. Bundeskongresses im Linzer Design-Center, das durchgängig in Grün beflaggt war, weil nebenan auch eine Mitarbeiterfeier von Deichmann Österreich stattfand.

Buchmayr warnt vor ÖVP und FPÖ

Die oberösterreichische Landessprecherin Maria Buchmayr warnte zu Beginn vor ÖVP und FPÖ und nannte Oberösterreich ein „exemplarisches Pflaster“ dafür, was passiert, wenn Schwarz-Blau an die Regierung kommt. Familien sei die Mindestsicherung gekürzt, Häuslbauern die Solarförderung gestrichen worden, Lehrer würden angegriffen, Rechtsextreme könnten offizielle Räume des Landes Oberösterreich für Veranstaltungen anmieten. „Das ist Schwarz-Blau, und das gilt es mit aller Kraft zu verhindern“, so Buchmayr - mehr dazu in ooe.ORF.at.