Über 90 Prozent für neue Doppelspitze

Die Grünen machen sich für die Nationalratswahlen im Oktober startklar. Die neue Doppelspitze der Partei wurde am Sonntag bei einem außerordentlichen Bundeskongress in Linz gewählt. Die neue Bundessprecherin Ingrid Felipe erhielt 93,7 Prozent, damit befindet sie sich in puncto Zustimmung hinter ihrer überraschend im Mai zurückgetretenen Vorgängerin Eva Glawischnig, aber weit vor Alexander van der Bellen. Ulrike Lunacek wurde mit 96,5 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt.

