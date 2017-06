Kurz mit Forderungsliste zu islamischen Kindergärten

Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) will bei der Stadt Wien weiter Druck gegen islamische Kindergärten machen. Per Forderungskatalog schlägt er strengere Voraussetzungen für die Bewilligung, Deutsch als Bildungssprache und häufigere Kontrollen vor.

Kurz will über eine Verschärfung der Qualitätskriterien alle islamischen Kindergärten in Wien zum Schließen bringen. In der Forderungsliste steht, welche Landesgesetze und Verordnungen die Stadt Wien laut Kurz ändern müsste: Zunächst wünscht sich Kurz eine genaue Definition „konfessioneller“ Kindergärten und dass im Wiener Kindergartengesetz Deutsch als Pflicht im Kindergarten und in Kindergruppen verankert werden soll. Jene konfessionellen Einrichtungen, die nicht Deutsch als Bildungssprache haben, sollen keine Fördermittel bekommen.

Kritik der SPÖ

Dass die Regelungen auf islamische Kindergärten abzielen, verteidigt Kurz - bei anderen konfessionellen Kindergärten, etwa katholischen, gebe es keine Integrationsprobleme.

Die Aussage, „es soll keine islamischen Kindergärten geben“, denn es brauche sie nicht, hatte Kurz diese Woche von den anderen Parteien viel Kritik eingebracht. De facto gibt es solche Kindergärten nur in Wien - der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) befand, „Politik soll Probleme lösen und nicht erfinden“.