Feuerwehren im Einsatz nach Unwettern in Salzburg

Unwetter haben in der Nacht auf heute in Salzburg für Feuerwehreinsätze gesorgt: In Kaprun wurde eine Straße von einer Mure verlegt, auch Keller standen unter Wasser. In Weißpriach wurde eine Straße blockiert.

