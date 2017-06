Großbritannien: Frau steuert Auto in Fußgängergruppe

Ein Auto ist in Newcastle in Großbritannien in eine Fußgängergruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Es handle sich aber nicht um eine Terrorattacke, teilte die Polizei heute mit. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Die 42-jährige Fahrerin des Wagens wurde festgenommen. Der Vorfall in der Stadt im Osten Englands ereignete sich vor einem Sportzentrum.