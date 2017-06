Königspython auf Joggingrunde in Niederösterreich

Beinahe wäre ein Spaziergänger heute Früh in Stockerau in Niederösterreich über eine Schlange gestolpert. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei. Einem Reptilienexperten zufolge handelte es sich um einen Königspython.

Auch in Kärnten sorgte eine Schlange für einen Schreck. Gestern fand eine Frau in Villach eine orange-gelbe Schlange in ihrer Wohnung. Wie sich herausstellte, handelte es sich hier um eine ungiftige Kornnatter.

