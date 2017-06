Motorrad: „Altmeister“ Rossi beendet Durststrecke

Valentino Rossi hat heute beim Grand Prix der Niederlande in Assen das MotoGP-Rennen in einem Fotofinish für sich entschieden. Der „Altmeister“ gewann nach einer rund einjährigen Durststrecke und hartem Kampf haarscharf vor seinem italienischem Landsmann Danilo Petrucci. Der bisherige WM-Spitzenreiter Maverick Vinales verpasste hingegen ebenso einen Spitzenplatz wie Johann Zarco, der sich erstmals die Pole in der Königsklasse gesichert hatte. Als neuer WM-Leader ließ sich der Italiener Andrea Dovizioso feiern.

