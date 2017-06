Scheiterte in Listenwahl an Schmid

Beim grünen Bundeskongress in Linz, bei dem die neue Doppelspitze der Partei gekürt worden ist, hat es am Sonntag einen Knalleffekt gegeben: Der langjährige Abgeordnete und Aufdecker Peter Pilz hat seinen Abschied vom Nationalrat angekündigt. Zuvor war er an der grünen Listenwahl gescheitert. Julian Schmid wurde stattdessen auf Listenplatz vier gewählt. Pilz akzeptierte die „eindeutige und demokratische Entscheidung“ und kündigte seinen Abschied an. Nun beginne für ihn „ein drittes Leben“.

