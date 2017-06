Trump wirft Clinton Verschwörung gegen Sanders vor

Der wegen der Russland-Affäre in Bedrängnis geratene US-Präsident Donald Trump schießt nun auch gegen seine ehemalige Wahlgegnerin Hillary Clinton. Via Twitter warf er ihr heute „Kollusion“, also geheime Absprachen, verschwörerische Zusammenarbeit mit ihren Demokraten vor, um ihren innerparteilichen Vorwahlrivalen Bernie Sanders aus dem Feld zu schlagen.

„Kollusion“ ist der Begriff, der auch im Zusammenhang mit FBI-Untersuchungen von Russland-Kontakten des Trump-Wahlkampflagers im vergangenen Jahr verwendet wird. Russland wird Wahlbeeinflussung mit Hilfe von Cyberangriffen vorgeworfen. Das FBI und der Kongress untersuchen, ob es dabei eine etwaige Zusammenarbeit mit dem Trump-Lager gegeben hat.

Anschuldigungen auch gegen Obama

Clinton habe mit den Demokraten unter einer Decke gesteckt, um den „verrückten Bernie Sanders“ im Vorwahlkampf zu schlagen, twitterte Trump. „Ist es ihr erlaubt zu konspirieren? Unfair Bernie gegenüber!“

Bereits zuvor hatte Trump im Zusammenhang mit der Russland-Affäre seinen Vorgänger Barack Obama angegriffen. Er warf ihm vor, nichts gegen die russische Einmischung getan zu haben, obwohl er schon Monate vor der Wahl darüber informiert gewesen sei.

Trump jr. macht gegen Johnny Depp mobil

Donald Trump jr., der älteste Sohn von US-Präsident Trump, hat indes Hollywood-Star Johnny Depp ins Visier genommen. Er glaube, dass es für Disney schwer sein werde, Johnny Depp zu halten, so Trump jr. auf Twitter unter „#FireDepp“ (feuert Depp). Der Star der von Disney produzierten „Fluch der Karibik“-Filme hatte bei seinem Auftritt beim britischen Glastonbury-Festival einen Mordanschlag auf Trump ins Spiel gebracht. Es sei ein „Witz“ gewesen, so Depp.

