Niederlage bei Listenwahl

Die Grünen haben am Sonntag in Linz ihre neue Doppelspitze gekürt. Ingrid Felipe wurde zur neuen Bundessprecherin, Ulrike Lunacek zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl gewählt. Dominierendes Thema nach dem Bundeskongress ist allerdings das Scheitern von Peter Pilz bei Abstimmung um Platz vier auf der Bundesliste. Der Eurofighter-Aufdecker unterlag Julian Schmid (28) und kündigte nach 31 Jahren seinen Rückzug aus der Politik an. Bei Kommentatoren und in den Sozialen Netzwerken sorgte Pilz’ Abwahl für heftige Debatten.

