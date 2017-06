Schwache Zahlen für „Transformers“ an US-Kinokassen

Der Filmreihe „Transformers“ geht in den USA die Luft aus: Zum Startwochenende spielte „Transformers: The Last Knight“ mit Mark Wahlberg nach vorläufigen Zahlen nur rund 45,3 Millionen Dollar (40,5 Millionen Euro) ein. Der vierte Teil der Reihe hatte 2014 noch etwa 100 Millionen Dollar zum Start eingenommen. Trotzdem reicht es für den Actionfilm für den Spitzenplatz in den US-Kinocharts am Wochenende.

Um Platz zwei und drei kämpfen der Animationsfilm „Cars 3“ und die Comicverfilmung „Wonder Woman“, beide kamen laut Branchenwebseite Box Office Mojo auf jeweils rund 25,2 Millionen Dollar. Der auch von Kritikern sehr gut besprochene Superheldinnenfilm steht nun weltweit insgesamt bei 653 Millionen Dollar - Rekord für einen Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat.