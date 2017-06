I: Mitte-Rechts-Block bei Bürgermeisterstichwahl voran

In Italien hat sich bei der gestrigen Bürgermeisterstichwahl in 11 Gemeinden ein positives Wahlergebnis für die Mitte-Rechts-Allianz angebahnt. Der Block um die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi behauptete sich laut Hochrechnungen unter anderem in Genua, Verona und Catanzaro.

In Genua, einer traditionellen linken Hochburg, siegte laut den von der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI veröffentlichten Hochrechnungen der Mitte-Rechts-Bewerber Marco Bucci im Duell gegen Mitte-Links-Kandidaten Gianni Crivello. Die Hafenstadt war jahrelang von Bürgermeistern des Mitte-Links-Lagers regiert worden.

„Wind des Wandels weht“

In Verona behauptete sich der Mitte-Rechts-Kandidat Federico Sboarina im Duell gegen die Senatorin Patrizia Bisinella, die an der Spitze der Bürgerliste Fare stand. Auch in der kalabrischen Provinzhauptstadt Catanzaro gewann ein Mitte-Rechts-Kandidat. In Parma schaffte der seit 2012 amtierende Bürgermeister Federico Pizzarotti, den die populistische Fünf Sterne-Bewegung vor einiger Zeit aus der Partei ausgeschlossen hatte, die Wiederwahl.

„Der Wind des Wandels weht. Die Mitte-Rechts-Allianz siegt in Italien wieder“, kommentierte der Fraktionschef der Forza Italia in der Abgeordnetenkammer, Renato Brunetta. Nach Jahren tiefer Krise ist die Berlusconi-Partei laut Umfragen wieder im Aufwind. Sie hatte sich in mehreren Städten mit der ausländerfeindlichen Lega Nord verbündet.