Airbaghersteller Takata meldet Insolvenz an

Der japanische Airbaghersteller Takata hat wegen der Folgen eines gewaltigen Rückrufdesasters Insolvenz in Japan und den USA angemeldet. Das teilte der 1933 gegründete Konzern heute mit. Neben dem Mutterkonzern in Tokio wird die US-Tochter TK Holdings in die Insolvenz geschickt. Grund für diesen Schritt sind immense Kosten und Verbindlichkeiten wegen millionenfacher Rückrufe.

In Europa sei indes nicht geplant, Insolvenzverfahren einzuleiten. Die Verfahren in den USA und Japan hätten keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf Takata in Europa, hieß es.

Eine der größten japanischen Pleiten

Zur Finanzierung eines Restrukturierungsplans soll Takata nun an den chinesisch kontrollierten US-Zulieferer Key Safety Systems (KSS) zu einem Preis von rund 175 Milliarden Yen (1,4 Mrd. Euro) verkauft werden.

Beide Seite erzielten eine entsprechende Grundsatzvereinbarung, wonach KSS nahezu alle Vermögenswerte und operativen Geschäfte übernimmt, darunter auch die Herstellung von Sicherheitsgurten und Lenkrädern. Der Rest von Takata dürfte so weit wie möglich verkauft werden.

Angesichts von Verbindlichkeiten von mehr als einer Billion Yen (8,1 Mrd. Euro) ist es eine der größten Insolvenzen in Japans Wirtschaftsgeschichte. Schon seit Jahren waren bei Takata technische Probleme bei Airbags bekannt.

Weltmarktanteil von 20 Prozent

Die Mängel haben allein in den USA zum Rückruf von 70 Millionen Airbags geführt, sie werden für den Tod von mindestens 16 Menschen verantwortlich gemacht. Der geplante Verkauf an KSS soll Takata helfen, Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen betroffenen Automobilkunden nachzukommen.

Die weltweite Geschäftstätigkeit und die Lieferungen an Kunden sollen auch nach den Insolvenzverfahren ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Angesichts von Takatas Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Airbags suchten die betroffenen Autohersteller seit Jahren nach einer Lösung, damit Takata die Produktion fortsetzen kann.