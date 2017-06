Maßgeschneiderte Videoformate

An den Serienboom im Internet will jetzt auch Facebook anschließen: Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, will der Netzgigant eigene Formate produzieren. Die ersten Gameshows, Reality-Formate und Miniserien sollen bereits im August an den Start gehen. Um sich einen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Apple und Netflix zu verschaffen, will Serien-Späteinsteiger Facebook schon in der Herstellung auf die Profildaten seiner User zugreifen.

