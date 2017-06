NR-Wahl: Junge Grüne wollen mit KPÖ antreten

Die Jungen Grünen, nach einem Streit über das Antreten bei der jüngsten ÖH-Wahl de facto von der grünen Bundespartei hinausgeworfen, wollen nun gemeinsam mit der KPÖ bei der Nationalratswahl antreten. Das kündigten die Jungen Grünen am Vormittag bei einer Pressekonferenz an. Details dazu in Kürze.