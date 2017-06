Gegen „das System“

Der Bruch zwischen den Jungen Grünen und ihrer Mutterpartei ist perfekt: Die vormalige Jugendorganisation der Grünen will bei der kommenden Nationaratswahl gemeinsam mit der KPÖ als „KPÖ PLUS – Plattform unabhängig & solidarisch“ antreten, wie sie am Montag bekanntgab. Schon zum Start gibt es Attacken gegen die Mutterpartei, die „längst Teil des Systems“ sei. Deren Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek betonte unterdessen, sie bedaure das Ausscheiden von Peter Pilz. Der wiederum will keinen „Verlockungen“ anderer Parteien nachgeben.

